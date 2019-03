Wenn Werner kommt - was wird aus Müller?

Die Personalie Werner ist vor allem deshalb so interessant, weil sie zwei der wichtigsten Bayern-Spieler der vergangenen Jahre unmittelbar betrifft: Robert Lewandowski und Thomas Müller. Lewandowski wurde von Kovac in dieser Saison zum Anführer aufgebaut, er ist nun dritter Kapitän. In einem "Kicker"-Interview stellte Kovac jüngst klar, dass der Pole, immerhin auch schon 30 Jahre alt, der Nummer-eins-Stürmer bei Bayern bleiben werde. Angesprochen auf Werner, meinte Kovac: "Wir müssen immer abwägen, ob und wie wir uns verbessern können. Wir können für 50, 60 Millionen Euro Top-Leute kaufen, aber es ist dann nicht so einfach, einen davon auf die Bank zu setzen."