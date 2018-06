Ein Scherz, aber auch ein kleiner Seitenhieb an alle Sechzger, die nach dem Aufstieg in die mit vielen Traditionsteams besetzte Dritte Liga und vor einer schwierigen Saison mit Daniel Bierofka nur als Teilzeit-Coach schon vom Durchmarsch träumen und nicht zuletzt an Investor Hasan Ismaik, der in der Vergangenheit nicht nur einmal seine Pläne von der Königsklasse geäußert hatte.