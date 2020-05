Hotel-Quarantäne beim FC Bayern ab Samstag

Das erste Teamtraining findet demnach am Freitag statt. Danach wird sich der Kader um Kapitän Manuel Neuer in ein Trainingslager und damit in die notwendige Quarantäne vor der Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen begeben. Die Trainingseinheiten sollen weitgehend auf dem Bayern-Campus in München stattfinden, aber auch in der Allianz Arena.