Es kommt jetzt auf die Kleinigkeiten an, sogar bei einem Superstar wie Robert Lewandowski. Auch den Torgiganten des FC Bayern, der am 21. August 32 Jahre alt wird, holte sich Flick vor einer Trainingseinheit an der Algarve an die Seite, er diskutierte mit ihm, Lewy gestikulierte mit den Armen, am Ende des Gesprächs sah man beide lächeln.