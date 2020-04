Für Maier gibt es daran nicht den geringsten Zweifel. "Oliver Kahn hat auch mit 39 noch hervorragend gehalten", erklärt 76-Jährige: "Warum sollte Neuer nicht auch noch fünf Jahre auf Topniveau spielen? Der ist doch fit, der Junge." Mit Kahn, der nun als Vorstand mit Neuer am Verhandlungstisch sitzt, habe Bayern übrigens laut Maier selbst mit 39 nochmal verlängern wollen.

Maier: FC Bayern würde Neuer-Abgang bereuen

So ganz überraschend dürfte Neuers Gehaltsforderung Kahn und die anderen Bayern-Bosse ohnehin nicht getroffen haben. Denn wie der "Kicker" weiter berichtet, soll 80-Millionen-Neuzugang Lucas Hernández als Top-Verdiener bereits 24 Millionen pro Jahr kassieren. "Wenn das stimmt", sagt Maier, "warum soll Neuer dann nicht auch so viel verdienen?" Der Weltmeister von 1974 rät seinem Ex-Verein jedenfalls: "Man lässt seine Leistungsträger nicht so einfach gehen." Unter anderem Chelsea, ManCity und Juventus Turin sollen bereits Interesse zeigen.

Maier glaubt: "Sollten sie Manuel Neuer gehen lassen, würden die Bayern das in den nächsten Jahren ganz schön bereuen." So wie bei den bislang letzten beiden Topspielern, die die Münchner zwar durchaus halten wollten, aber eben nicht um jeden Preis. Michael Ballack wechselte 2006 schließlich zu Chelsea, Toni Kroos 2014 zu Real Madrid. Der gewann anschließend übrigens noch drei Mal die Champions League.

