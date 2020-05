München - Der FC Bayern muss im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) womöglich seinen Mittelfeldmotor Thiago ersetzen. Der spanische Nationalspieler hat Adduktorenprobleme. "Da muss man abwarten, da geht es noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.