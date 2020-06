90. Minute: Vier Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: War das die Aktion zur Meisterschaft??? Neuer mit einer Weltklasse-Parade gegen Osako. Der Bayern-Kapitän kratzt einen platzierten Kopfball aufs lange Eck noch von der Linie, wahnsinn!!!

89. Minute: Kimmich setzt ein Zeichen und haut einen Bremer um! Gelbe Karte für den Münchner.

88. Minute: Bremen setzt jetzt auf volle Offensive! Pizarro kommt für Veljkovic.

88. Minute: Auch Langkamp wird verwarnt.

86. Minute: Bremen jetzt mit viel Tempo! Sargent will im Strafraum abschließen, Boateng springt der Ball an den Arm - alle Bremer reklamieren Handspiel. Doch der Arm war angelegt, kein Elfer!

84. Minute: Nächster Wechsel bei Bremen! Füllkrug kommt für Klaassen.

82. Minute: Flick reagiert! Der Bayern-Coach bringt Hernandez für die Defensive, Gnabry muss runter.

80. Minute: Uuui jetzt wird es nochmal spannend. Bayern in Unterzahl und es steht weiter nur 1:0 gegen Bremen.

79. Minute: Gelb-Rote Karte für Davies! Der Kanadier sperrt Veljkovic und sieht die zweite Gelbe Karte im Spiel.

75. Minute: Die letzte Viertelstunde bricht an! Weiter steht es im Weser-Stadion nur 1:0 für die Bayern, reicht der Treffer von Lewandowski zum Titel?

71. Minute: Boateng klärt erneut stark. Die Bremer kombinieren gut, ehe Gebre Selassie auf Rechts völlig frei ist, seine Hereingabe kann Boateng im letzten Moment noch entschärfen.

67. Minute: Coman zieht in den Sechzehner und kommt zu Fall, der Ball landet aber bei Müller und anschließend bei Kimmich, die aber beide nicht zum Abschluss kommen.

64. Minute: Die Bayern haben jetzt deutlich mehr Ballbesitz, warten aber weiter auf das zweite Tor.

62. Minute: Doppelwechsel bei Bremen! Bartels und Sargent ersetzen Bittencourt und Rashica.

59. Minute: Gute Chance für Lewandowski! Nach einer Müller-Flanke fliegt der Pole am Ball vorbei, da war mehr drin.

56. Minute: Jetzt auch die erste Verwarnung für einen Bremer! Davies bekommt einen Schlag von Eggenstein im Gesicht ab, der Bremer wird verwarnt.

55. Minute: Der Ball ist im Tor, wieder war es Lewandowski, doch der Treffer zählt nicht, weil Müller bei der Flanke in den Strafraum im Abseits stand.

52. Minute: Goretzka mit einem starken Pass in den Sechzehner auf Müller, doch dieser bekommt den Ball nicht unter Kontrolle und Pavlenka schnappt sich das Leder.

51. Minute: Müller und der Ex-Bayer Friedl liefern sich auf der rechten Seite ein hartnäckiges Duell, am Ende setzt sich der aktuelle Bayern-Profi durch, seine Hereingabe in den Strafraum landet aber bei den Bremern.

49. Minute: Die Bremer spielen weiter keineswegs wie ein Abstiegskandidat und trauen sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit einiges zu.

46. Minute: Weiter geht's! Bremen hat einmal gewechselt, für Vogt ist nun Langkamp in der Partie.

Halbzeitfazit: Die Bayern sind auf Kurs achter Meistertitel in Folge. Doch den Münchnern stehen noch harte 45 Minuten Arbeit in Bremen bevor. Die Hausherren spielen gut mit und sind keineswegs chancenlos gegen den Rekordmeister, doch ein Geniestreich von Boateng und Lewandowski macht in einer von beiden Mannschaften kämpferisch überzeugenden ersten Hälfte den Unterschied.

45. Minute +2: Halbzeit in Bremen, die Bayern gehen mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

45. Minute: Zwei Minuten werden in Durchgang eins nachgespielt.

44. Minute: Das Tor wird noch auf Abseits geprüft, doch der Treffer zählt! Stand jetzt wären die Bayern Deutscher Meister.

43. Minute: TOOOOOOR! SV Werder Bremen - FC Bayern 0:1, Toschütze: Lewandowski.

Da ist die Führung für die Bayern! Und die ist wunderschön erzielt worden. Boateng mit einem traumhaften Chip-Ball in den Strafraum, Lewandowski pflückt den Ball gekonnt runter und legt das Leder an Pavlenka vorbei.

37. Minute: Nach einem Ballverlust von Gnabry setzt Bremen zum Konter an, doch Boateng steht gut und entschärft die Situation.

33. Minute: Mittlerweile regnet es in Strömen in Bremen! Boateng nutzt die Situation und probiert es mit einem Distanzschuss, doch Pavlenka pariert sicher.

31. Minute: Klaassen mit dem Abschluss, der aber deutlich zu hoch angesetzt ist. Dennoch, die Bremer sind mutig und kämpfen.

27. Minute: Artistische Einlage von Lewandowski: Nach einem Kimmich-Lupfer in den Strafraum pflückt Bayerns Top-Torjäger den Ball elegant runter, wird dann aber unabsichtlich von Gebre Selassie am Kopf getroffen und geht zu Boden.

25. Minute: Bremen ist mittlerweile voll im Spiel angekommen und agiert bissig in den Zweikämpfen.

23. Minute: Nach einer gut getimten Flanke von Müller steigt Coman zum Kopfball hoch und drückt ihn Richtung langes Eck...knapp war's!

19. Minute: Die erste Verwarnung des Spiels! Davies schlägt gegen Bittencourt nach und erhält zurecht die Gelbe Karte.

18. Minute: Eggestein hält zentral vor dem Sechzehner einfach mal drauf, der Ball springt tückisch auf und geht nur Zentimeter am Kasten vorbei - Neuer wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

15. Minute: Bayern geht weiter früh drauf, doch auch die Heimmannschaft ist mittlerweile im Spiel angekommen. Die Werderaner brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

12. Minute: Lewandowski tankt sich durch die Bremer Hintermannschaft, letztendlich landet der Ball bei Coman halbrechts im Strafraum, doch sein Versuch geht erneut deutlich vorbei.

9. Minute: Jetzt auch Bremen mit dem ersten vielversprechenden Angriff. Nach einer Bittencourt-Flanke trifft Gebre Selassie aus spitzem Winkel nur das Außennetz!

8. Minute: Viel Platz für Coman auf der rechten Seite, doch seine Flanke geht weit über den Kasten.

6. Minute: Die Münchner agieren sehr aggressiv gegen den Ball und wollen scheinbar schnell für klare Verhältnisse sorgen!

4. Minute: Und die nächste Chance! Davies mit einer scharfen Hereingabe in den Strafraum...Gnabry, Lewandowski und Co. verpassen, war aber ohnehin Abseits!

2. Minute: Die Bayern machen von Beginn an Druck! Kimmich lupft in den Sechzehner, Lewandowski mit der Direktabnahme, erste Ecke des Spiels!

1. Minute: Der Ball rollt in Bremen!

20.28 Uhr: Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht's los! Schaffen die Münchner heute ihr Meisterstück?

20.24 Uhr: Auch im DFB-Pokal ist der FC Bayern nur noch einen Schritt vom Titel entfernt. Das Finale gegen Leverkusen findet am 4. Juli in Berlin statt, natürlich ohne Fans. Zwei große Fanclub-Organisationen fordern nun eine Verlegung des Pokals und verweisen auf das Vorgehen in Spanien.

20.18 Uhr: Doch zwei Bayern-Profis können heute Abend mit Legende Ribéry gleichziehen und somit einen Rekord einstellen: Für Thomas Müller und David Alaba wäre es der neunte Meistertitel in ihrer Karriere.

20.12 Uhr: Die Bayern machen sich bereits auf dem Rasen warm, für Manuel Neuer wäre es die achte deutsche Meisterschaft, sollten heute von der Weser drei Punkte mit nach Hause genommen werden.

20.04 Uhr: Hat der FC Bayern nach Alexander Nübel den zweiten Transfer für die kommende Saison fix gemacht? Einem Bericht der "Bild" zufolge soll Tanguy Kouassi im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach München wechseln.

19.55 Uhr: Hansi Flick, das Anti-Feierbiest? Der Bayern-Trainer will im Falle des Titelgewinns an der Weser keine große Meister-Party sehen. "Wenn man ein Ziel erreicht, was man sich gesetzt hat, dann ist das eine Riesen-Sache. Dann gibt es eine kurze Feier, aber dann geht es auch wieder weiter, dann fokussiert man sich auf neue Ziele", sagte der 55-Jährige am Montag.

19.48 Uhr: Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Bayern heute in Bremen ist ihnen der achte Meistertitel in Serie nicht mehr zu nehmen. Dabei ist es völlig irrelevant wie der ärgste Rivale Borussia Dortmund morgen gegen Mainz spielt.

19.37 Uhr: Auch der Top-Torjäger der 3. Liga Kwasi Wriedt steht nach langer Zeit mal wieder im Kader der Profis.

19.32 Uhr: Martínez und Perisic fehlen im Kader der Münchner. Flick kündigte bereits am Montag an, dass beide Spieler angeschlagen sind. Dafür hat es für Zirkzee, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, für einen Platz auf der Bank gereicht.

19.26 Uhr: Die Aufstellung ist da! Keine Überraschungen in Bayerns Startelf, Lewandowski und Müller kehren wie angekündigt in die Startformation zurück. Auch Davies und Coman starten.

19.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Heute mit dem ersten Matchball-Spiel der Bayern im Kampf um die Meisterschaft - die Münchner sind zu Gast in Bremen!

FC Bayern will Titel in Bremen perfekt machen

Am vergangenen Wochenende machte Borussia Dortmund dem FC Bayern noch einen Strich durch die Rechnung, jetzt hat es der deutsche Rekordmeister selbst in der Hand: Mit einem Sieg am Dienstagabend in Bremen ist die achte Meisterschaft in Serie unter Dach und Fach.

Werder Bremen braucht als Tabellenvorletzter dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei Zähler.

Lewandowski und Müller kehren zurück

Hansi Flick kann bei den Norddeutschen wieder auf das zuletzt gesperrte Offensiv-Duo Robert Lewandowski und Thomas Müller zurückgreifen. Der Bayern-Coach bestätigte am Montag bereits, dass beide in Bremen von Beginn an auflaufen werden.

