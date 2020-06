Wahnsinn ein perfekter Konter! Die Löwen drehen das Spiel und wie! Lex wird auf links geschickt und spielt im perfekten Moment in die Mitte zum mitlaufenden Klassen, der zum 2:1 einschiebt.

64. Minute: Ibrahimaj gleich mal mit der Gelben Karte. Der Uerdinger hat das Feld zu früh betreten.

64. Minute: Uerdingen wechselt nochmal! Kinsombi und Ibrahimaj ersetzen Daube und Grimaldi.

62. Minute: Und Sechzig will jetzt mehr! Bekiroglu erhält im Strafraum den Ball und kommt zu Fall, die Löwen fordern vehement Elfemeter, aber der Pfiff bleibt aus.

61. Minute: Doppelwechsel bei 1860! Karger und Niemann verlassen das Feld, jetzt dürfen Bekiroglu und Lex ran.

58. Minute: Es war übrigens das erste Profitor für den defensiven Mittelfeldspieler. Sechzig ist zurück!

57. Minute: TOOOOOR! KFC Uerdingen - TSV 1860 1:1, Torschütze: Böhnlein.

Was war denn das für ein Tor!! Nach einem Freistoß landet der Ball außerhalb des Sechzehners bei Böhnlein, der einfach mal abzieht! Der Ball landet im Knick.

56. Minute: Erneut muss Gebhart einstecken. Dieses Mal kommt Bittroff aber ohne Verwarnung davon.

53. Minute: Karger und Niemann holen im Zusammenspiel den ersten Eckball für die Löwen raus! Doch der bringt nichts ein.

49. Minute: Und jetzt auch Sechzig mit der ersten Chance! Mbom grätscht Gebhart auf Höhe des Mittelkreises um, doch der Ball landet bei Karger der in Richtung Sechzehner zieht. Doch unter Druck geht sein Abschluss links am Kasten vorbei. Mbom sieht im Nachhinein die Gelbe Karte.

48. Minute: Auch in Halbzeit zwei die Uerdinger mit der ersten Chance! Ein scharf getretener Freistoß klärt Berzel zur Ecke.

46. Minute: Dafür hat Uerdingen erneut getauscht: Bittroff kommt für Dorda.

46. Minute: Weiter geht's! Köllner nimmt vorerst keine Veränderungen vor.

Halbzeitfazit: Die Löwen tun sich in Uerdingen extrem schwer! Die auf acht Positionen veränderte Startelf findet noch nicht so richtig ins Spiel, vor allem in der Offensive hapert es. Erst nach dem Gegentreffer von Ex-Löwe Grimaldi die ersten Torannäherungen. Man darf gespannt sein, ob Köllner zu Beginn der zweiten Halbzeit Änderungen vornimmt.

45. Minute +2: Danach ist Halbzeit! Die Löwen liegen in Uerdingen mit 0:1 zurück.

45. Minute +2: Klassen nochmal mit einem Distanzversuch, der aber deutlich über den Kasten geht.

45. Minute: Nochmal gute Freistoßmöglichkeit für Uerdingen! Evina mit einem strammen Schuss aus zentraler Position, doch Hiller hat die Kugel im Nachfassen.

44. Minute: Owusu mit der riesen Chance! Ein Freistoß von Wein landet direkt beim Löwen-Stürmer, doch anstatt aus fünf Metern aufs Tor zu schießen, will er nochmal ablegen, doch dies misslingt völlig!

38. Minute: Hat der Rückstand die Löwen wachgerüttelt? Gebhart kommt am Sechzehner frei zum Schuss und prüft Vollath, der mit den Fäusten klären kann.

36. Minute: TOR! KFC Uerdingen - TSV 1860 1:0, Torschütze: Grimaldi.

Jetzt ist es passiert! Evina wird im Strafraum steil geschickt und gibt scharf an den Fünfer, wo Ex-Löwe Grimaldi nur noch einschieben muss.

29. Minute: Erste gute Möglichkeit für Sechzig! Karger tankt sich durch und wird im Strafraum in die Mangel genommen, der Ball landet aber bei Gebhart, der mit einem Linksschuss an Vollath scheitert.

25. Minute: Hinten stehen die Löwen weitesgehend sicher, nach vorne läuft noch nicht viel zusammen. Richtig zwingend wird es aber bei den Uerdingern auch nicht, auch wenn sie mehr vom Spiel haben.

22. Minute: Und Evina gleich mit der ersten guten Aktion. Mit seinem schnellen Antritt lässt er Klassen links liegen und zieht Richtung Tor. Doch die Hereingabe ist viel zu ungenau.

20. Minute: Der erste Wechsel der Partie! Jetzt hat es auch den zweiten Offensiv-Spieler der Uerdinger erwischt, Osawe muss angeschlagen vom Feld, Bayern-Leihgabe Evina nun in der Partie.

17. Minute: Freistoßmöglichkeit für die Löwen! Doch der Ball von Wein aus dem Halbfeld bringt nichts ein.

15. Minute: Uerdingen bisher mit mehr Vorwärtsdrang, Sechzig findet in der Offensive kaum statt.

14. Minute: Wein mit einer starken Rettungstat! Der Rückpass von Teamkollege Berzel gerät viel zu kurz, Osawe schnappt sich das Leder und zieht Richtung Tor. Wein kann aber im 1:1 noch zur Ecke klären.

9. Minute: Außennetz!! Ein Freistoß von Daube verfehlt den Kasten der Löwen knapp, allerdings wäre Hiller wohl zur Stelle gewesen.

7. Minute: Bisher läuft der Ball bei den Hausherren besser! Die neuformierte Löwen-Mannschaft kommt noch nicht so richtig ins Spiel.

3. Minute: Den ersten Freistoß der Partie erhalten die Gastgeber: Hiller pflückt die Flanke aus dem Halbfeld aber sicher runter.

3. Minute: Wir dürfen gespannt sein wie sich die Köllner-Elf heute schlägt. Sie ist zwar ausgeruht, hat aber so noch nie zusammengespielt.

2. Minute: Und Grimaldi darf doch gegen seinen Ex-Klub ran! Boere ist angeschlagen und somit nicht auf dem Feld.

1. Minute: Der Ball rollt in Uerdingen!

18.58 Uhr: Beide Teams sind schon auf dem Rasen! Gleich geht's los!

18.53 Uhr: Die Krefelder spielen heute übrigens nicht in ihrer Heimspielstätte, sondern in der Düsseldorfer "Merkur Spiel-Arena". Ein wenig Bundesliga-Flair ist also vorhanden.

18.46 Uhr: Gute Nachrichten derweil aus München: Die DFL hat den Löwen grünes Licht bei einem möglichen Zweitliga-Aufstieg gegeben. Der TSV 1860 München dürfte auch in der 2. Liga im Grünwalder Stadion kicken. Die entsprechenden Lizenz-Unterlagen wurden akzeptiert.

18.39 Uhr: Zur Ausgangslage: Sechzig kann heute im Aufstiegsrennen vorlegen und bei einem Sieg möglicherweise sogar auf Rang drei springen. Uerdingen würde bei einem Heimerfolg an den Löwen vorbeiziehen.

18.32 Uhr: Beim Gegner aus Uerdingen sitzt übrigens ein Altbekannter auf der Bank: Ex-Löwe Adriano Grimaldi. Neben ihm nimmt Bayern-Leihgabe Frank Evina Platz. Alle Infos zum heutigen Löwen-Gegner im AZ-Check.

18.25 Uhr: Neben dem gesperrten Mölders, sind auch Steinhart und Weber nicht im Kader der Sechzger.

18.21 Uhr: Und Ehre für Timo Gebhart: Der Routinier darf die Löwen heute als Kapitän aufs Feld führen.

18.17 Uhr: Lediglich Hiller, Wein und Rieder bleiben im Team. Berzel rutscht gleich nach seiner Verletzungspause in die erste Elf.

18.13 Uhr: Die Aufstellung ist da!! Und Köllner bringt gleich acht neue Spieler!!

17.52 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Die Löwen sind heute zu Gast beim KFC Uerdingen - in etwas mehr als einer Stunde geht es los!

TSV 1860 muss in Uerdingen ran

Die Serie von 16 ungeschlagenen Spielen ist nach der Heimpleite am Samstag gegen die Würzburger Kickers (1:2) gerissen. Nun wollen die Löwen am Dienstag beim KFC Uerdingen eine neue Serie starten.

Durch das zweite sieglose Spiel in Folge ist der TSV 1860 in der Tabelle auf Rang acht abgerutscht. Dennoch hat die Köllner-Elf lediglich zwei Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei und ist weiter voll im Aufstiegsrennen dabei.

Sascha Mölders fehlt gesperrt

Die Uerdinger belegen aktuell Platz zehn in der 3. Liga und könnten die Giesinger mit einem Sieg am Dienstagabend in der Tabelle überholen.

Seine Startelf muss Sechzig-Coach Michael Köllner zumindest auf einer Position verändern: Sascha Mölders fehlt in Uerdingen aufgrund einer Gelbsperre. Für den Alpha-Löwen dürfte wohl Prince Owusu eine Chance von Beginn an erhalten.

