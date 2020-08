SSV Jahn Regensburg mit holpriger Vorbereitung

Regensburg konnte sich seitdem in der 2. Liga halten, in der vergangenen Saison reichte es immerhin für Platz zwölf in der Abschlusstabelle. Was für die Löwen spricht: Die ersten Testspiele verliefen für die Mannschaft Mersad Selimbegovic eher holprig. Zum Auftakt verlor der Jahn gegen Liga-Konkurrent und beinahe-Absteiger 1. FC Nürnberg mit 0:1, am vergangenen Wochenende folgte ein torloses Remis gegen Türkgücü München.