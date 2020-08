Härtetest für den TSV 1860

Der Aufgalopp ist mit dem 2:0-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth geglückt, nun steht der erste echte Härtetest für die Münchner Löwen an: Im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft die Mannschaft von Michael Köllner auf Zweitligist SSV Jahn Regensburg.

An das letzte Pflichtspiel gegen die Regensburger werden sich die Sechzig-Fans nur ungern erinnern. 2007 gewann der Jahn nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel der Relegation der 2. Bundesliga mit 2:0. Mit dem Auswärtssieg in der Allianz Arena sicherte sich der SSV den Aufstieg - und schickte die Sechzger am Ende sogar zwei Klassen tiefer in die Regionalliga.

SSV Jahn Regensburg mit holpriger Vorbereitung

Regensburg konnte sich seitdem in der 2. Liga halten, in der vergangenen Saison reichte es immerhin für Platz zwölf in der Abschlusstabelle. Was für die Löwen spricht: Die ersten Testspiele verliefen für die Mannschaft Mersad Selimbegovic eher holprig. Zum Auftakt verlor der Jahn gegen Liga-Konkurrent und beinahe-Absteiger 1. FC Nürnberg mit 0:1, am vergangenen Wochenende folgte ein torloses Remis gegen Türkgücü München.

Löwen-Trainer Köllner will mit seinem Team dafür sorgen, dass die Regensburger auch im Duell mit der nächsten Münchner Mannschaft sieglos bleiben. Beim Testspiel auf dem heimischen Trainingsgelände werden die Löwen zudem eine Premiere feiern, erstmals kommt das neue Heimtrikot für die Saison 2020/21 unter Wettkampfbedingungen zum Einsatz.