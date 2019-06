Süle, Kimmich, Gnabry Umbruch beim DFB: Bayern-Stars bilden das neue Gerüst

Mit Gnabry und Kimmich: Umbruch beim DFB

Am Dienstag winkt gegen Estland gar gleich ein Rekord. Sorg & Co. könnten den 14. Sieg hintereinander in einem Qualifikationsspiel erzielen. Und ganz ehrlich – wer glaubt schon an einen Patzer? Schließlich will keiner der Nationalspieler mit einer Schmach in den Urlaub gehen.