Outfits von Meghan Markle: Look und Style im Fokus

Royal-Fans, Society-Berichterstatter aber auch Fashion-Experten blicken stets genau hin. Was trägt Herzogin Meghan? Wie kombiniert sie Kleid, Mantel, Hut und Schuhe? Welche Botschaften stecken hinter ihren Looks? All das rückt ins Interesse der Öffentlichkeit - und das wird auch so bleiben. Selbst erste modische Vergleiche mit Schwägerin und Stil-Ikone Herzogin Kate, der Ehefrau von Prinz William, werden gezogen.