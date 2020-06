Bei 33 Toren nach 33 Spieltagen steht der Ausnahmestürmer, auf den die Bezeichnung Tormaschine wirklich zutrifft. Sieben Treffer fehlen zum Müller-Rekord – eine "Mission impossible". Wirklich? Immerhin heißt der Bayern-Gegner am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker), wenn die Münchner die Meisterschale überreicht bekommen, VfL Wolfsburg. Da war doch was? Am 22. September 2015 glückten Lewandowski in München gegen die Wolfsburger als Einwechselspieler mal fünf Tore – und das binnen acht Minuten und 59 Sekunden. Also warum nicht sieben in 90 Minuten?