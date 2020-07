Matthäus über Alaba: "Kann ihn mir nicht in anderem Trikot vorstellen"

Bei Alaba hofft Matthäus dagegen auf einen Verbleib. Der Österreicher, der in der FCB-Jugend ausgebildet wurde sei zu einer "Bayern-Institution" geworden. "Bei Alaba ist es ehrlich gesagt einfach so, dass ich ihn mir nicht in einem anderen Trikot vorstellen kann und will", so Matthäus.