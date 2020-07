FC Bayern: Thiago, Martínez und Tolisso könnten gehen

Wenn er in den vergangenen Monaten auf seine Rolle als Abwehrchef angesprochen wurde, gab sich der 28-Jährige diplomatisch, aber auch zurückhaltend. "So wie wir im Moment spielen, macht das wirklich Spaß, auch in der Innenposition. Aber die Rückrunde ist noch lang, ich weiß, dass ich erstmal auf der Position innen gesehen werde. Wie es in der Zukunft aussieht, weiß ich jetzt noch nicht", sagte Alaba im Januar und unterstrich wider seinen "offensiven Drang". Ein Statement eines Teamplayers - aber auch kein klares Bekenntnis zur Position des Innenverteidigers.

In dieser Saison hatten die Bayern auf der Sechserposition kaum Bedarf, Flick konnte fast schon aus einem Überangebot schöpfen. Doch der Abgang von Javi Martínez gilt als fast sicher, auch Corentin Tolisso wird als Wechselkandidat gehandelt. Geht auch noch Thiago, werden auf der Position mehr Einsatzminuten frei - vielleicht ja sogar für Alaba.

FC Bayern: Wohin mit Süle und Hernández?

Das Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka dürfte als Stammpersonal weiterhin gesetzt sein. Aber auch die brauchen mal eine Verschnaufspause. Warum sollte Alaba dann nicht die Chance bekommen, zu zeigen, was er als Sechser bewirken kann. Vor der Saison hätten wohl auch die wenigsten erwartet, dass der frühere Rechtsverteidiger Kimmich zum Vollzeit-Sechser wird.

Die Qualitäten die Flick beim Innenverteidiger Alaba lobt, würden auch ziemlich gut ins Profil eines Abräumers vor der Viererkette passen. "Er hat eine sehr gute Spieleröffnung, leitet unser Offensivspiel mit guten Pässen ein, manchmal über zwei Linien und wie er dazu die Abwehr zusammenhält, ist einfach große Klasse", lobte Flick nach dem 5:2-Sieg gegen Frankfurt.

Zudem hatten die Bayern zu Saisonbeginn mit einem anderen Innenverteidiger-Duo geplant, das nach Verletzungspause zur neuen Spielzeit wieder zur Verfügung stehen wird: Niklas Süle und Lucas Hernández. Ersterer war vor seinem Kreuzbandriss auf dem besten Weg, zum neuen Abwehrchef zu werden.

Sechser-Position als starkes Argument für Alaba-Verbleib

Hernández wurde zwar in seiner ersten Saison von Verletzungen ausgebremst, die Bayern hätten ihn aber wohl kaum zum teuersten Neuzugang der Bundesliga-Geschichte gemacht, wenn sie nicht von seinen Qualitäten überzeugt wären. Beide sind auch noch ein paar Jahre jünger als Alaba. Dass sich Süle oder Hernández dauerhaft mit einer Bankrolle zufrieden geben, ist unwahrscheinlich.

In den stockenden Vertragsverhandlungen mit Alaba wären Einsatzminuten auf seiner Lieblingsposition sicher ein starkes Argument. Vielleicht hat ein Thiago-Abgang für die Bayern in diesem Sinne doch noch etwas Gutes.

