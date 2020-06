Unter Flick: Cuisance-Debüt in Anfangsformation

Doch unter Trainer Hansi Flick kam er nun zu seinem Debüt in der Anfangsformation. Erst in der 62. Minute wurde Kingsley Coman für Cuisance eingewechselt. "Er hatte zwei gute Chancen und hat am Spiel teilgenommen. Ich war zufrieden mit ihm und bin generell zufrieden mit seiner Entwicklung", sagte Flick über den Youngster: "Er zeigt im Training, dass er die Qualität hat."