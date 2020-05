Coutinho schuftet fürs Comeback

Und auch Coutinho selbst hat mit dem Kapitel FC Bayern noch lange nicht abgeschlossen. Derzeit arbeitet er hart an seinem Comeback. In der vergangenen Woche sah man ihn bei schweißtreibenden individuellen Einheiten in der gelenkschonenden Sandgrube der Trainingsanlage an der Säbener Straße schuften. "Es tut weh, zu sehen, was mit Coutinho passiert", sagte Elber der AZ: "Jetzt kam auch noch diese Verletzung dazu. Er ist ein sehr guter Spieler, ein begnadeter Fußballer. Aber bei Bayern wird er so ein bisschen vom Pech verfolgt. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und unserer Mannschaft im Saisonfinale noch helfen kann." Elber suchte zuletzt sogar das Gespräch mit Coutinho und versucht weiterhin seinen sensiblen Landsmann persönlich zu unterstützen.