Bei genauerem Hinsehen hatte sich das nahende Ende der Ära Hoeneß zuletzt aber abgezeichnet. "Ich habe mal gesagt: ‘Das war’s noch nicht!’ Aber der Tag ist nicht mehr fern, an dem ich sage: ‘Das war’s!’ Und zwar, weil ich a) loslassen kann und b) der Zeitpunkt bald passen wird", sagte Hoeneß im April dem Vereinsmagazin 51. Nach dem Saisonende hatte sich der Bayern-Macher rar gemacht. Er gab keine Interviews mehr und kehrte erst Ende Juni zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft der Bayern-Basketballer aus dem Urlaub in Südfrankreich zurück.

Rummenigge spricht von "exklusiver Angelegenheit"

Die gemeinsame Auszeit mit seiner Frau Susi wollte Hoeneß nutzen, um eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Auch die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit dürften ihn dabei beschäftigt haben. Etwa die Anfeindungen der eigenen Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung im November oder die völlig missglückte Presse-Beschimpfungs-Konferenz im Herbst.

Hoeneß verstand es früher wie kein Zweiter, die Wucht seiner Worte zum richtigen Zeitpunkt und zum Vorteil des FC Bayern einzusetzen. Dieses Gespür schien er zuletzt verloren zu haben. Seiner vollmundigen Transferankündigung ("Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben") kann der Klub nicht ansatzweise gerecht werden.

Auch seine private Situation dürfte Hoeneß abgewogen haben. Seiner Susi hatte er bereits nach Ende seiner Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung (von Juni 2014 bis Herbst 2016) versprochen, kürzerzutreten. Doch weil Rummenigge in der Uli-losen Zeit an der Säbener Straße viel Macht und Einfluss an sich gerissen hatte, kehrte Hoeneß mit der Motivation zurück, es noch einmal allen zeigen zu wollen. Es kostete ihn viel Kraft, die alten Machtverhältnisse wiederherzustellen. Herbert Hainer als Wunschkandidaten für seine Nachfolge

Nach Hoeneß: Wie wird Rummenigge seine Rolle auslegen?

In strategischen Zukunftsentscheidungen, etwa in der Frage des Sportdirektors wie des Trainers nach Carlo Ancelotti, einem Rummenigge-Mann, setzte sich Hoeneß durch – ein letztes Mal? Philipp Lahm wurde nicht Sportdirektor, Thomas Tuchel nicht Chefcoach. Bauchmensch Hoeneß beförderte Hasan Salihamidzic zum Sportdirektor und machte sich für Niko Kovac stark.

Viel Vereins-DNA, viel Stallgeruch. Mit der Personalie Oliver Kahn, der im Januar als Vorstand einsteigen und als Nachfolger von Rummenigge aufgebaut wird, ist Hoeneß total happy. Mit Herbert Hainer als Wunschkandidaten für seine Nachfolge als Bayern-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender sowieso.

Der Dualismus Hoeneß/Rummenigge, der den Verein über Jahrzehnte angetrieben und zugleich aufgerieben hat, endet also voraussichtlich diesen Herbst. Es wird interessant, zu sehen, wie Rummenigge das eine Jahr ohne Hoeneß bis Ende 2021 nutzen wird. "Egal, ob er einen Posten hat oder nicht, er wird immer Einfluss auf den Verein haben", meinte Alaba. So lange er lebt, gilt eben: Big Uli is watching you. Auch als Besucher.

