Dabei hat sie die Emotionen in diesen Regionen, wo ihr als Regierungschefin oft blanker Hass entgegenschlägt, eigentlich schon ganz gut analysiert. Die Trauer der Alten in Hoyerswerda, die ihre Enkel in Stuttgart so selten sehen. Den Ärger der Hausbesitzer in Vorpommern, die auf Windräder gucken. Die Enttäuschung ehemaliger Industriearbeiter, deren Fähigkeiten heute genauso wenig gefragt sind wie ihre Überlebensstrategien aus der Zeit des "real existierenden Sozialismus", als man "Tomatenmark hamstern" und "Tauschbörsen anlegen" musste.

Merkel: "Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch längst nicht da"

Nur wie Merkel und Kramp-Karrenbauer die hochemotionalisierten Menschen in Görlitz und Gelsenkirchen mit ihrer nüchternen Politik der kleinen Schritte gewinnen wollen, bleibt offen. Genauso wie die Frage, wen sich die AfD wohl demnächst als neues Lieblingsfeindbild ausgucken wird. Denn "Merkel muss weg!" zu rufen, macht den Rechtspopulisten sicher nur noch halb so viel Spaß, seitdem die Kanzlerin ihren Rückzug aus der Politik für 2021 angekündigt hat.

Doch bevor nicht endgültig klar ist, ob Kramp-Karrenbauer dann am Ende tatsächlich das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union gewinnt, wollen sich die Rechtsnationalen und Populisten lieber nicht festlegen.