Angela Merkel früher und heute: So hat sich die Kanzlerin verändert

In wenigen Tagen tritt Angela Merkel (67) als Kanzlerin ab. 16 Jahre lang hat sie als Krisen-Managerin das Land regiert. Wir blicken zurück und begeben uns auf eine optische Zeitreise. Durch die Jahre mit Angela Merkel...

2010: Die Große Koalition liefert in der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise eine schlechte Performance ab. Die Union verliert die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

1999: Merkel ruft ihre Partei in einem offenen Brief dazu auf, sich von ihrem Ehrenvorsitzenden Kohl zu lösen.

So hat sich Angela Merkel in den letzten 25 Jahren verändert...

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat viele Krisen in ihren 16 Jahren Kanzlerschaft erlebt. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Coronakrise und diverse Koalitionskrisen. Etwas anmerken ließ sie sich dabei kaum. So gut wie immer reagierte sie besonnen, ruhig, nach außen beherrscht.

Merkels Zittern besorgte das Land

Ausgerechnet kurz vor ihrem 65. Geburtstag (geboren am 17. Juli 1954 in Hamburg, aufgewachsen in Templin in der DDR) kämpfte sie mit einem körperlichen Problem: dem mysteriösen Zittern. Leidet Merkel an einer Nerven-Krankheit? War es der Stress? Das Land sorgte sich 2019 um seine Kanzlerin. Über ihren Gesundheitszustand hat Merkel öffentlich nie konkret und ausführlich gesprochen. Eine offizielle Ursache wurde nie genannt.

Zapfenstreich: Merkel hört Lieder der Bundeswehr im Sitzen

Am 2. Dezember bläst die Bundeswehr zum Abschiedsmarsch. Zum Zapfenstreich wünscht sich Angela Merkel den Knef-Klassiker "Für mich soll's rote Rosen regnen", den DDR-Hit "Du hast den Farbfilm vergessen" und "Großer Gott, wir loben dich". Merkel werde die Zeremonie laut der aktuellen Planung im Sitzen abnehmen und eine kurze Rede halten.

Die erste Frau im Kanzleramt bekam Komplimente und Kritik, Modetipps und Ferndiagnosen. Anfangs als Kohls "Mädchen" und für ihre Frisur belächelt, sahen sie später auch viele als Weltpolitikerin, die sich im Männerzirkus behauptete.

Erfahren Sie in der Bilderstrecke, wie sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in den letzten 25 Jahren verändert hat.