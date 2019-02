Der Champions-League-Sieger von 2005 (mit Liverpool) sagte über...

...seine Kritik an Lewandowski: "Robert ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler des FC Bayern. Weil er seine Tore gemacht hat, große Verdienste hat, zuletzt auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde und nun dritter Kapitän ist, muss er als Vorbild vorangehen. In meinen Augen ist er in einer Phase seiner Karriere, in der er auf die jüngeren Spieler zugehen, sie aufmuntern muss. Mir ist aber diese negative Körpersprache aufgefallen, dieses Abwinken, dieses Gestikulieren – das hält dich von der Sache ab. Wenn du in Liverpool bestehen willst, brauchst du den absoluten Zusammenhalt in der Mannschaft. Ich war sein größter Fan, für mich ist er die beste Nummer neun der Welt. Ich würde ihn nicht tauschen, aber mir sind eben die angesprochenen Dinge aufgefallen. In diesen wichtigen Champions-League-Duellen wie zuletzt in den Halbfinals gegen Real oder Atlético Madrid haben nur Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht. Da war Bayern eigentlich die bessere Mannschaft und ist letztlich ausgeschieden."