Davies überzeugt erneut

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Knapp 38km/h hat der Kanadier drauf, wenn er seinen Topspeed-Turbo zündet. Seine Reife, sein Spielverständnis und seine Tacklings beeindrucken Spiel für Spiel. Eine Bank, der 19-Jährige. Wird schwer für 80-Millionen-Einkauf Hernández, Davies zu verdrängen, wenn er kommende Woche wieder im Kader ist.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Gesetzt und etabliert als Sechser vor der Abwehr, die unverzichtbare Schnittstelle zwischen Viererkette und Offensive. Erfüllte seinen Auftrag. Feierte seinen 100. Bundesligasieg (bei erst 132 Einsätzen), schneller siegten nur Rekordhalter Javi Martinez (im 120. Bundesligaspiel), Arjen Robben (126) und Thiago (122).

THIAGO, NOTE 2: In der Entstehung beider Tore der Anfangsviertelstunde im Aufbauspiel beteiligt. Ihm merkt man die neue Lust auf Fußball unter Hansi Flick an, siehe sein traumhaftes Solo zum 3:0, als er drei Mainzer im Dribbling stehenließ und den Ball mit links ins lange Eck donnerte. In der gesamten Hinrunde blieb Thiago torlos, nun drei hintereinander. Rettete auch in brenzligen Situationen im eigenen Strafraum.

LEON GORETZKA, NOTE 3: In Top-Form, der Nationalspieler! Bestätigte das auch in Mainz mit einer wunderbaren Torvorlage, sein No-Look-Pass landete exakt bei Müller. Unglücklich für ihn, dass er den Kopfball von St. Juste an den Kopf bekam und der Ball per Bogenlampe ins Netz flog (45.). Sah kurz vor seiner Auswechslung (65.) noch Gelb.

Müller mit Bewerbungsschreiben an Löw

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Drittes Rückrundenspiel, dritter Treffer. Staubte nach Goretzkas Pass souverän zum 2:0 ab. Müller in absoluter EM-Form. Jedes Spiel 2020 bisher ein Bewerbungsschreiben und Memo an Jogi Löw. Durfte nach 65 Minuten vorzeitig raus. Sicher als Schonung für die englische Woche mit dem Pokalspiel gegen Hoffenheim.

IVAN PERISIC, NOTE 4: Bekam erneut den Vorzug gegenüber dem mittlerweile fitten Gnabry. Die Jahresleihe von Inter Mailand rannte und kämpfte nach bestem Wissen und Gewissen, verlor jedoch auch einige Bälle und Zweikämpfe. Beste Szene des Linksaußen, von dem wenig Torgefahr ausging: Seine Kopfballverlängerung verpasste Lewandowski (78.).

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 3: Unaufhaltsam. Unbeirrbar. Traf per Kopf zum 1:0, sein 22. Saisontreffer im Fernduell mit Leipzigs Torjäger Timo Werner. Insgesamt nun sein 150. Liga-Tor für die Münchner. Rieb sich in Zweikämpfen auf, achtete darauf, keine Gelbe Karte zu kassieren, damit er nicht gegen Leipzig (9.2.) gesperrt fehlt.

Coutinho und Gnabry können keine Akzente setzen

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 4: Wie gegen Schalke zunächst nur Reservist, kam dann in der 65. Minute für Goretzka durfte seiner Rückennummer gemäß die Zehner-Rolle geben. Kombinierte einige Male ganz hübsch mit, verlor aber auch viele Bälle.

SERGE GNABRY, NOTE 4: Mit einer Trainingswoche mehr nun besser im Saft. Ersetzte ab der 65. Minute Müller und rückte auf den rechten Flügel. Brachte sein Tempo mit ein, konnte jedoch in einer stark nachlassenden Mannschaft keine rechten Impulse mehr setzen.

CORENTIN TOLISSO, OHNE NOTE: Wieder ein Kurzeinsatz für den französischen Weltmeister. Ersetzte in der 89. Minute Perisic.

Lesen Sie hier: Kwasi Okyere Wriedt schießt Bayerns Reserve zum Sieg