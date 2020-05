2. Flicks System: Von Anfang an, als Flick im November nach der Demission von Kovac noch als Testpilot auf Bewährung coachte, traf er wegweisende Entscheidungen: Rechtsverteidiger Joshua Kimmich versetzte er dauerhaft auf die Sechser-Position, der Plan ging vollends auf.

Das klare 4-3-3 mit einer Viererkette sowie zwei Außenstürmern, die Torjäger Robert Lewandowski bedienen sollen, hat lediglich im Zentrum eine kleine Variable: Entweder agieren zwei Sechser und ein Zehner – oder: Kimmich plus zwei offensive Achter. Macht Bayern schwieriger ausrechenbar.

3. Müllers Comeback: Anders als Vorgänger Kovac redete Flick das bayerische Urgestein stark, der zahlt mit bärenstarken Leistungen sowie Top-Werten (17 Torvorlagen) zurück. Thomas Müller ist der Kapitän der Feldspieler, der zweite Coach.

Keiner ist schneller als Davies, keiner hat mehr Tore als Lewandowski

4. Abwehrchef Alaba: Zweiter Mastermind-Schachzug von Flick. David Alaba, zuvor über Jahre Linksverteidiger, ist laut dem Trainer nun "der Maßstab" als Abwehrchef, besticht durch Übersicht und Spielverständnis. Nicht mehr wegzudenken.

5. Senkrechtstarter Davies: Keiner ist schneller (Top-Speed in Dortmund: 35,27 km/h), keiner sprintet mehr (42 Mal beim BVB), keiner erobert mehr Bälle als der 19-jährige Kanadier. Eine Sensation als rasender Linksverteidiger.

6. Boatengs Stabilität: So oft abgeschrieben, so viele Wechselgedanken: Jérôme Boateng ist immer noch da und topfit. Als Innenverteidiger klar vor 80-Millionen-Euro-Import Lucas Hernández gesetzt. Auch ein Verdienst von Flick, unter dem (Löws Assistent) er 2014 Weltmeister wurde.

7. Lewandowskis Torquote: Auch wenn er in Dortmund leer ausging (Pfostenschuss), führt der polnische Nationalspieler mit strammen 27 Treffern in 26 Spielen die Torschützenliste der Liga an, dürfte seine fünfte Torjägerkanone holen. Als Vize-Kapitän reifte er zu einer Führungsfigur.

8. Neuers Leadership: Der Kapitän hat mit seiner Vertragsverlängerung gezeigt, dass er sein Team bis 2023 führen will, er legte sich auch öffentlich mit den Bossen an, zeigte Profil. Als Torhüter gewohnt stabil: Hielt in elf Ligaspielen 2020 sieben Mal zu null.

Lesen Sie hier: Nach Bayern-Sieg - Ist die Meisterschaft wirklich schon entschieden?