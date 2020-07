Dennoch: Macht dessen Abgang nach 230 Pflichtspielen und 31 Toren (in dieser Saison 35/3) den Weg frei für die Verpflichtung von Kai Havertz von Bayer Leverkusen? Kann und will Bayern nach dem Mega-Deal mit Sané einen weiteren Großeinkauf stemmen – gerade in unsicheren Zeiten, was die finanziellen Rahmenbedingungen betrifft?

Das Mega-Talent bestreitet diesen Samstag beim Pokalfinale in Berlin (20 Uhr, ARD/Sky und im AZ-Liveticker) eine Ein-Spiel-Castingshow, begleitet von einer Menge Druck, weil der 21-Jährige bei seinem ersten großen Endspiel als Profi besonders unterm Brennglas steht. Auch Karl-Heinz Rummenigge erteilte den Hoffnungen einen Dämpfer: Er bezeichnete einen baldigen Transfer als "nicht möglich".

In beiden Bundesligaduellen dieser Saison zwischen Bayern und Bayer fehlte Havertz verletzt. "Er wird das Spiel nicht alleine gewinnen können, kann aber sehr wichtig sein", sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz. Unabhängig davon: Havertz will Leverkusen trotz seines bis 2022 laufenden Vertrags unbedingt diesen Sommer verlassen, Bayer-Sportchef Rudi Völler hat eine Ablöse von über 100 Millionen aufgerufen.

Joshua Kimmich der künftige Mittelfeld-Kopf beim FC Bayern?

Der FC Chelsea, der sich schon Leipzigs Timo Werner geschnappt hat, will in die Verhandlungen einsteigen – Bayern zögert. Weil es das aktuelle Mittelfeld-Dreieck um die beiden Sechser Joshua Kimmich (25), Leon Goretzka (25) sowie Zehner-Freigeist Thomas Müller (30) zuletzt richtig gut gemacht und sich gefunden hat?

Bei der Frage, welcher Spielmacher bzw. welcher Kopf der bessere für Bayern wäre – Thiago oder Havertz – muss die Antwort lauten: Kimmich, der künftige Kapitän nach der Ära von Torhüter Manuel Neuer.

Nach seiner Leisten-Operation im Anschluss an das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) Anfang Juni ist Thiago laut Flick "seit Mittwoch voll in der Belastung und daher von Anfang an einsetzbar. Er ist zu 100 Prozent fit."

Allerdings wohl kein Thema für die Startelf. Thiago winkt – je nach Spielverlauf – höchstens eine Einwechslung. Nach sieben Jahren in München könnte es der letzte Einsatz im Bayern-Trikot sein.

