"Wir sind jetzt da, wo wir hin wollten", sagte Trainer Niko Kovac nach dem geglückten Überholmanöver, bei dem man den Dortmundern seit Dezember neun Punkte abknabbern konnte, und fügte kämpferisch hinzu: "Da wollen wir weiterhin bleiben." Und den Schwung, dieses Sixpack gegen harmlose Wölfe, mitnehmen für Mittwoch, wenn das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool in der Allianz Arena ansteht. Das Hinspiel endete 0:0. In der kommenden Woche zählt nur Liverpool, das zweite Duell mit den Reds und Trainer Jürgen Klopp. Laut Hasan Salihamidzic "geht es am Mittwoch um alles".

Respekt vor Liverpool aber keine Angst

Der Sportdirektor weiter: "Es ist ein Gegner, der auch erst im Halbfinale kommen hätte können, wir haben Respekt aber keine Angst." Weil man um die eigene Form weiß. Zwölf ihrer letzten 13 Liga-Partien gewannen die Bayern, in der Champions League ist man diese Saison zudem ungeschlagen. "Wir haben jetzt ein Momentum, der Zeitpunkt der Saison ist der Beste, den wir bisher hatten", sagte Salihamidzic.

"Ab sofort müssen wir aber die Euphorie wegschmeißen und unsere volle Konzentration auf das nächste Spiel richten", sagte Lewandowski, der Doppelpacker beim Sixpack-Sieg. Der Torjäger forderte: "Wir dürfen nach diesem Spiel nicht denken, dass es ein einfaches Spiel wird, wir müssen auf ein schwieriges Spiel vorbereitet sein."

"Ich erwarte uns etwas mutiger als in Liverpool"

Weil das 0:0, so Joshua Kimmich, "ein ordentliches, aber auch gefährliches Ergebnis" sei. Der Rechtsverteidiger, der wegen seiner dritten Gelben Karte im Wettbewerb am Mittwoch fehlen wird ("Jeder Tag der näher kommt, wird umso schlimmer für mich, extrem bitter"), sprach bereits über die mögliche Marschrichtung seiner Kollegen: "Ich erwarte uns etwas mutiger als in Liverpool. Da haben wir gesehen, dass wir absolut mithalten können und auf Augenhöhe sind. Das gibt uns Selbstvertrauen, um am Mittwoch ein Stück weit mutiger zu agieren."

Breite Brust & Sixpack – die Gipfelstürmer sind bereit.