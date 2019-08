Salihamidzic hielt Werner und Ziyech zu lange hin

In den Fokus gerückt wurde Salihamidzic zuletzt außerdem von Hakim Ziyech, der kürzlich seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam verlängerte. Im Anschluss erklärte der Mittelfeldspieler, dass auch die Bayern ihr Interesse hinterlegt hätten und ein Wechsel für ihn durchaus eine Option gewesen sei. Auf die Frage des "Algemeen Dagblad", ob die Bayern hätten aktiver sein müssen, antwortete der Marokkaner: "In der Tat. Ich denke, jeder konnte sehen, was wir mit Ajax erreicht haben. Und was ich dazu beigetragen habe. Wenn dann aber nicht der Klub kommt, bei dem ich das perfekte Gefühl habe, dann eben nicht."