Ende September war Schluss für den italienischen Coach - nach der Meisterschaft in seinem ersten Bayern-Jahr und einem katastrophalen Saisonstart in seinem zweiten. In der Bundesliga lag Dortmund an der Spitze, in der Champions League gab es ein 0:3 bei Paris Saint-Germain. Ancelotti war die Mannschaft entglitten. "Der Trainer hat fünf Spieler auf einen Schlag gegen sich gebracht. Das hätte er niemals durchgestanden", erklärte Präsident Hoeneß und fügte an: "Ich habe in meinem Leben einen Spruch gelernt: Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste - deshalb mussten wir handeln."