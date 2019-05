München - Der designierte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn hat den Erfolg von Trainer Niko Kovac in seiner ersten Saison bei den Münchnern gewürdigt. "Dass es Niko Kovac geschafft hat, Meister zu werden und auch noch den DFB-Pokal gewinnen kann, ist - wenn man das reine Resultat sieht - sicherlich alles andere als schlecht", sagte die Bayern-Legende in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview von "spox.com".