München - In der Causa Thiago ist weiter Geduld gefragt. Nach dem Triple-Triumph, seiner Krönung als Bayern-Spieler, steht für den Spanier zunächst einmal der wohlverdiente Urlaub an. Bislang haben die Münchner und der FC Liverpool noch keine Ablösesumme ausgehandelt, Thiago will sich unbedingt dem Team von Trainer Jürgen Klopp anschließen.