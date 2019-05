Baby von Meghan und Harry: Die Geburtsurkunde fehlt

Weitere Auftritte sind mit Master Archie nicht geplant, berichtet "The Telegraph". Auch die Geburtsurkunde soll nicht veröffentlicht werden, was bei der britischen Königsfamilie ziemlich unüblich ist. Sowohl Prinzessin Diana und Prinz Charles, als auch Prinz William und Herzogin Kate haben die Urkunde ihrer Kinder damals mit der Öffentlichkeit geteilt. Das offizielle Dokument enthüllt Name, Geschlecht, Geburtsort, Geburtstag und Beruf der Eltern.