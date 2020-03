München - Hansi Flick hat ein besonderes Gespür für die Befindlichkeiten seiner Stars, und so wusste er, was nach diesem mühsamen 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg zu tun war: Er verordnete der Mannschaft zwei Tage Pause. "Unterm Strich bleiben die drei Punkte, das wollten wir", erklärte der Coach, der trotz einer mäßigen Leistung - speziell in der ersten Halbzeit - natürlich nicht komplett unzufrieden war. Schließlich liegt Bayern nun vier Punkte vor dem Zweiten Borussia Dortmund und sogar fünf Zähler vor RB Leipzig.