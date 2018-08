Bayern will 50 Millionen Euro für Boateng

Die Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge wollen Boateng gerne an PSG verkaufen, im Idealfall rund 50 Millionen Euro Ablöse erzielen. Trainer Niko Kovac dagegen sagt beziehungsweise muss wie am Freitagmittag sagen: "Ich gehe davon aus, dass am Ende des Monats, wenn das Transferfenster schließt, alle Spieler noch hier sind." Im Falle Boateng unwahrscheinlich. Wird in den Gesprächen zwischen Bayern und PSG bis Samstagnachmittag kein Durchbruch erzielt, könnte Boateng mit zum Supercup nach Frankfurt reisen. Er sei "fit, gesund und eine Alternative für das Wochenende", so Kovac, der "Stand jetzt!" hinzufügte. Alles klar.