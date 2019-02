Am Mittwoch gastiert der deutsche Rekordmeister bei Hertha BSC (20.45 Uhr, Sky, ARD und im AZ-Liveticker). An die Alte Dame aus der Hauptstadt haben die Münchner keine guten Erinnerungen: In der Vorrunde setzte es im Olympiastadion eine 0:2-Niederlage beim Ex-Klub von Niko Kovac.