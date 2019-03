Anders als der Bayern-Präsident hatten Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gehandelt. Sie bezeichneten "den Zeitpunkt und die Umstände der Bekanntgabe dieser Entscheidung an die Spieler und an die Öffentlichkeit" in einem gemeinsamen Statement als fragwürdig. Karl-Heinz Rummenigge äußerte im AZ-Interview die Befürchtung, dass die Ausbootung Unruhe in den Verein bringe.