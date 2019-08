"Ich bin total entspannt", sagte der Patriarch des Vereins. Er machte am Freitagmittag auf der Pressekonferenz zum bevorstehenden Abschied aus seinen Ämtern einen gelösten Eindruck, gab intime Einblicke in die Welt des 67-Jährigen: "Seit ein, zwei Wochen schlafe ich sieben Stunden am Stück, bis ich auf die Toilette muss." Was das Sprungbrett in ein neues Leben so alles bewirkt.