Das erste Bild vom Bühnenbild zeigt eine Bar im Stil einer Südseeinsel. Die vergilbte Fototapete der Palme ist aber auch schon alles, was den Eindruck von gepflegter Entspannung weckt. Das Interieur erinnert an einen Partykeller des Schreckens, hängen geblieben in einer Zeit, in der Drinks aus Kokosnüssen mit Schirmchen und Feiern im heimischen Partykeller noch hip waren.