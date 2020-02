München - Die zwei Gesichter des FC Bayern (in der ersten Hälfte wie in Köln hui, nach der Pause pfui) waren auch am Donnerstag Thema. "Wir sind nicht zufrieden damit, was da in der zweiten Halbzeit passiert", erklärte Cheftrainer Hansi Flick vor dem Duell mit dem SC Paderborn (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN und AZ-Liveticker).