Darüber gab es in der Saison 2018/19 durchaus Diskussionen, weil Neuer (32 Gegentore in 38 Pflichtspielen) nicht das Niveau früherer Tage erreichte. Er hielt zwar ordentlich, aber eben nicht mehr die Unhaltbaren. Auch in puncto Ausstrahlung büßte der Keeper ein, die lange Verletzungspause nach seinen Fußbrüchen machte sich bemerkbar. Doch in Berlin war Neuer der alte Weltklasse-Rückhalt. "Ich habe in dieser Woche gut trainiert", sagte er. "Die Mannschaft vertraut mir, der Trainer vertraut mir. Ich war bereit, auch vom Kopf her."

Nun will Neuer wieder voll angreifen – bei Bayern und in der Nationalelf, wo Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen (27) an seinem Thron rüttelt. Doch mit Leistungen wie in Berlin wird Neuer bis zur EM 2020 nicht zu verdrängen sein.

Sven Ulreich: Note 3

Wenn es ein Musterbeispiel des Teamplayers beim FC Bayern gibt, dann ist es der immer faire und zuverlässige Ersatztorhüter. Als Neuer verletzt fehlte, sprang Ulreich (30) ein und vertrat ihn meist souverän. Zwölf Einsätze stehen für den Schwaben in der Saison-Statistik, dabei kassierte er 17 Gegentore. Ein paar zu viele. Highlights: Am 34. Spieltag stand Ulreich gegen Eintracht Frankfurt (5:1) auf dem Platz und bejubelte die Meisterschaft, zudem hütete er im siegreichen Pokal-Halbfinale in Bremen (3:2) das Tor.

Noch bis 2021 ist Ulreich vertraglich an Bayern gebunden, dann könnte ihn das Schalke-Talent Alexander Nübel (22) ersetzen, an dem die Münchner interessiert sind. Oder kommt der Transfer früher zustande? Einen besseren Stellvertreter als Ulreich gibt es eigentlich nicht.

Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann, ohne Note

Die Nachwuchstorhüter Früchtl (19) und Hoffmann (20) blieben ohne Einsatz für die Profis – deshalb gibt's keine Bewertung.

Lesen Sie hier: AZ-Umfrage - Wer war Ihr Bayern-Spieler der Saison?

Lesen Sie hier: Uli Hoeneß - Niko Kovac bleibt "hundertprozentig" Trainer