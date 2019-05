Hasan Salihamidzic: Note 4

Der Sportdirektor trat am Wochenende als Feierbiest in Erscheinung, zunächst bei der Double-Party in Berlin, dann beim Aufstieg der Amateure am Sonntag gegen Wolfsburg II. Da sah Brazzo auch Alphonso Davies (18) spielen, den Kanadier, den er im Winter von Vancouver nach München geholt hatte. Bislang heißt die Realität für Davies meist Regionalliga, dafür hat Bayern aber gewiss nicht zehn Millionen Euro (plus Boni) ausgegeben.