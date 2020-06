Warum brachte Köllner Mölders erst nach dem Rückstand?

Der zweite Rückschlag ereignete sich auf dem Rasen: Das 0:1 (0:0) am Samstagnachmittag gegen den FC Hansa Rostock durch den Treffer von Pascal Breier (61.) warf die zahnlose Köllner-Elf im Aufstiegsrennen zurück. "Wenn wir verlieren, heißt es: Wir haben es versaut und verspielen den Aufstieg – und wenn wir eins gewinnen, sind wir wieder oben", sagte Stürmer Stefan Lex nach Schlusspfiff verärgert über die ständigen Aufstieg-Rechnungen, gestand aber nach einer uninspirierten Leistung in einem absoluten Kampfspiel, das Rostock per Konter für sich entschied: "Wir hätten nicht verlieren dürfen, weil es gegen einen direkten Konkurrenten ging." Dennoch habe man "noch sechs Spiele" und "da vorne wird sicherlich nicht jede Mannschaft immer gewinnen". Sechzig müsse mit der bestmöglichen Ausbeute aus den 18 noch zu vergebenden Punkten "schauen, was noch möglich" sei.