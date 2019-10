THIAGO, NOTE 4: Nach der erzieherischen Maßnahme in der Champions League, als ihn Kovac eine Halbzeit lang auf der Bank gelassen hatte, durfte Thiago wieder von Beginn an Spielen. Der Spanier probierte die ganz große Kunst, nahm einen Ball aus 25 Metern volley – das misslang (39.). Sah nach einem taktischen Foul die Gelbe Karte (45.). Durchwachsene Leistung mit wenigen Glanzmomenten.

CORENTIN TOLISSO, NOTE 5: Kovac vertraute dem Franzosen erneut im zentralen Mittelfeld, Tolisso spielte den offensiveren Part auf der Doppelsechs mit Thiago. Näherte sich gefährlich an, als er einen Drehschuss knapp über das Tor jagte (27.). Zielte später deutlich zu hoch (43.). Entscheidend am 0:1 beteiligt: Verlor der Ball leichtfertig im Mittelfeld. Wenige Minuten später ausgewechselt.

SERGE GNABRY, NOTE 4: Der Vier-Tore-Knipser traf auch gegen Hoffenheim früh ins Tor (24.), allerdings aus Abseitsposition. Kurz darauf scheiterte Gnabry nach hübschem Solo an Keeper Baumann (25.). Sonst aber mit wenigen guten Szenen. Nach einer misslungenen Flanke wurde er sogar ausgepfiffen. So schnell geht’s. Köpfte noch knapp vorbei (69.).

Coutinho enttäuscht

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 5: In der Anfangsphase wie schon gegen Tottenham unauffällig. Meldete sich dann mit einem Distanzschuss, der über das Tor zischte, in der Partie an (34.). Auch in der zweiten Halbzeit zurückhaltend und irgendwie teilnahmslos. Seine genialen Aktionen wurden vermisst.

KINGSLEY COMAN, NOTE 5: Die Außenrakete wirkte diesmal müde. Verlor zu Beginn oft den Ball, steigerte sich nur langsam. Seinen Flanken fehlte die Präzision. Kovac nahm Coman nach einer Stunde vom Feld. Schwacher Auftritt.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 3: Traf erneut gegen Baumann, seinen Lieblingstorhüter: Hat jetzt in 17 Duellen 16 Tore erzielt. Irre! In der ewigen Schützenliste der Bundesliga liegt Lewy nun auf Platz vier, gleichauf mit Manni Burgsmüller (je 213 Tore). Es hätte noch ein Treffer mehr sein müssen, doch der Pole scheiterte per Kopf (70.).

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Zu Spielbeginn erneut nur auf der Bank, kam dann für Coman ins Spiel (60.). Und wie! Gefühlvoll flankte er mit links in den Strafraum, Lewandowski vollendete per Kopf (73.). So stellt man sich einen Joker und Wachrüttler vor. Am Ende half es nichts.

IVAN PERISIC, NOTE 4: Der Kroate wurde für Tolisso eingewechselt, um die Offensive zu beleben. Zunächst war Perisic aber in der Defensive gefordert, er klärte in höchster Not vor Bebou (66.). Nach vorne kam wenig Produktives zustande.

