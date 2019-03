19.48 Uhr: Barbara Stamm - die aus Gründen nicht mehr am Nockherberg teilnimmt - kriegt eine massive Breitseite ab: "Dass ihr die Stamm aus dem Landtag rausgebracht habt, das war logistisch sicher wie ein Industrie-Anlagen-Rückbau." Er spielt damit auf die lange Amtszeit an. Im Ton dürfte er sich mit dem Spruch trotzdem vergriffen haben.

19.47 Uhr: Ilse Aigner ist jetzt dran: Schafroth beginnt mit einer Liebeserklärung an sie. Aigner strahle, sie gehöre in die erste Reihe, so Schafroth.

19.39 Uhr: Aiwanger ist dran: Er hätte mal besser sein Smartphone in der Tasche gelassen. Schafroth geht voll drauf und vergleicht sein Aussehen mit einem "alkoholisierten Feuerwehrkommandant". Er soll als kleiner Bub gegen einen Elektrozaun gebieselt haben. Feiner Humor geht anders. Aber dem Anlass - Bier - ist der Holzhammer wohl angemessen.

19.36 Uhr: Nach dem etwas holprigen Start hat sich Schafroth zwischenzeitlich gut in seine Rede eingefunden - er teilt souverän rundum aus, teilweise redet er aber etwas schnell. Die Gesangseinlage war zwar nett, aber nicht wirklich nötig.

19.28 Uhr: Schafroth teilt kräftig gegen Verkehrsminister Andreas Scheuer aus: " Der Scheuer ist ein Charakterdarsteller - er steht jeden Morgen auf und spielt einen Audi-Mitarbeiter, der so tut, als wäre er Politiker". Das hat gesessen.

19.26 Uhr: Immer wieder geht der Kabarettist in seiner auf seine Heimat im Allgäu ein - hoffen wir mal, dass er nicht vergisst, dass es heute um ganz Bayern geht. Der Applaus bei manchen Witzen: Verhalten.

19.22 Uhr: Ungewöhnlich: Schafroth tritt schon nach wenigen Minuten und ein paar Sprüchen vom Rednerpult zurück. Und holt sich musikalische Verstärkung auf die Bühne. Es wird ein Gstanzln. Der tenor des Lieds: In Bayern gehen die Uhren anders. Veränderungen sind nicht so gerne gesehen - auch politisch. "Im Land regiert die CSU - und die Freien Wähler schauen zu" - damit endet das Intermezzo.

19.19 Uhr: Maxi Schafroth beginnt mit der Fastenpredigt. Schon zu Beginn wird klar: Es wird allgäuerisch. Sein Hauptziel: Markus Söder.

+++ Schafroth vor der Predigt nervös +++

19.15 Uhr: Luise Kinseher ist heute Abend auch dabei - um über ihren Nachfolger zu richten? Das verrät sie im AZ-Video:

19.12 Uhr: Jetzt kommt die Begrüßungsrede von Paulaner-Chef Andreas Steinfatt. Der wird dem Ministerpräsidenten Markus Söder den ersten Schluck Starkbier anbieten. Söder trinkt eigentlich kein Bier - und alle fragen sich: Was ist im Krug?

19.06 Uhr: Maximilian Schafroth macht sich schonmal bereit für seine Fastenpredigt. An einem Tisch bittet er kurz zuvor um Wasser, was ihm selbstverständlich gewährt wird. Auf Nachfrage, wie es ihm geht, antwortet Schafroth: "Gut! Aber ihr könntet mich gern noch ein bisserl mehr anfeuern."

+++ Nockherberg 2019: Um 19 Uhr startet die Übertragung +++

19.02 Uhr: Ilse Aigner wird in diesem Jahr nicht im Singspiel vertreten sein. "Ich bin nicht traurig, dass ich heuer nicht dabei bin. Das passt nicht zum Amt einer Landtagspräsidentin. Jetzt sind andere dran", sagt sie auf dem Roten Teppich zur AZ.

18.57 Uhr: Um 19 Uhr startet der Bayerische Rundfunk die Live-Übertragung. Wir kommentieren die Fastenpredigt und das Singspiel live im Ticker.

+++ Nockherberg 2019: Polit-Prominenz auf dem Roten Teppich +++

18.51 Uhr: Katharina Schulze wird heuer zum ersten Mal im Singspiel dargestellt. Entsprechend aufgeregt ist sie: "Voll crazy, dass ich gleich auf der Bühne gespielt werde! Bin total nervös!

18.43 Uhr: Während drinnen im Festsaal die letzten Vorbereitungen laufen, laufen sich draußen auf dem Roten Teppich die Promis warm. Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich schon auf den Abend: "Ich bin gespannt auf Schafroth. Ich habe ihn schon im Lustspielhaus gesehen und kenne ihn seit Jahren. Beim Singspiel soll es ja angeblich um die neue Männerfreundschaft Söder-Aiwanger gehen. Das könnte amüsant werden."

Söder weilt nach Aussage der AZ-Reporter noch im Foyer, während sich die meisten Gäste schon nach drinnen begeben haben. Entkommen kann er dem Derblecken aber nicht. Auf Nachfrage antwortet er: "Wenn sie nach Nervosität fragen, fragen Sie lieber den Fastenprediger." Noch kann er Sprüche klopfen.

+++ Wie böse wird die Rede von Schafroth? +++

Die Rede des Kabarettisten Maxi Schafroth aus dem Allgäu wird mit Spannung erwartet. Er hält heuer zum ersten Mal die Fastenpredigt. Zur AZ sagte er zuvor: "Ich bin ich. Und werde meine Beobachtungen zum politischen Zirkus äußern. Dabei werde ich ganz natürlich sprechen, denn das wirkt am stärksten." Watschn zu verteilen oder den Zeigefinger mahnend zu heben, sei nicht seine Stärke, so Schafroth.

In eine Rolle will der Kabarettist nicht schlüpfen. Auch wenn Schafroth im Vorfeld gewitzelt hatte: "Das Lustigste wäre, wenn ich als Mama Bavaria komme, als Transgender Mama Bavaria. Da will ich sehen, wie der Söder schaut."

Ottfried Fischer hat auf dem Roten Teppich eine erste Einschätzung abgegeben: "Der Maxi wird es gut machen! Frischer Wind ist wichtig!"

+++ Salvator ist angezapft +++

Auch wenn am Abend andere im Vordergrund stehen werden: Eigentlich geht es am Nockherberg schon auch um das Starkbier. Der Braumeister hat eine Stunde vor dem großen Spektakel das Fass angezapft, damit der Fastenprediger Maxi Schafroth und die Politiker auch was zu trinken haben.

+++ Nockherberg 2019 - erste Einblicke +++

Mehrfach-Premiere beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg: Beim traditionellen Politiker-"Derblecken" wird am Dienstagabend (19.00 Uhr) erstmals der Kabarettist Maxi Schafroth (34) die Fastenpredigt halten. Er tritt die Nachfolge von Luise Kinseher an, die den versammelten Spitzenpolitikern in den vergangenen Jahren als "Mama Bavaria" die Leviten gelesen hatte.

Neuerungen gibt es auch im anschließenden Singspiel. Im Zentrum steht das neue bayerische Polit-Tandem aus Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dessen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Neu auf der Bühne sind Doubles der bayerischen Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze und der SPD-Parteivorsitzenden Andrea Nahles.

Vorab gewährt der Bayerische Rundfunk via Twitter erste Einblicke von der Generalprobe des Singspiels: Söder posiert elegant im Trainigsanzug, Andrea Nahles im Bademantel.

+++ Das erste Foto vom Bühnenbild des Nockherberg-Singspiels +++

Ein Foto von den Proben am Montag zeigt das Bühnenbild des diesjährigen Singspiels mit dem klangvollen Namen "Das kleine Glück oder da müsste mal was gemacht werden". Ein alter dreckiger Partykeller im Tiki-Stil - was wir daraus für die Handlung des Stücks schließen, lesen Sie hier!

+++ Nockherberg-Gästeliste: Wer fehlt? +++

Die gute Nachricht zuerst: Die Salvatorprobe auf dem Nockherberg am Dienstagabend wird wieder ein Fest – ein Fest, in einem Partykeller mit einem Hauch Südsee und ganz viel Mief. Die schlechte Nachricht: Nicht alle können oder wollen mitfeiern.

Von den Politikern, die im Singspiel von Stefan Betz und Richard Oehmann derbleckt werden, fehlt ausgerechnet Horst Seehofer (CSU), der traditionell ja immer besonders auf den Deckel bekommt. Auch Angela Merkel (CDU) wird – mal wieder – nicht kommen, ebenso wie Andrea Nahles (SPD).

+++ Maxi Schafroth über seine Vorbereitungen +++

Alle die sich schon an die Mama Bavaria gewöhnt hatten, werden der Fastenpredigt des Neuen auf dem Nockherberg aufmerksam lauschen. Der hat seine Rede im Vorfeld vor Kohlköpfen und Süßkartoffeln eingeübt, verrät er im Vorfeld. Wie sich Schafroths Rede von denen seinen Vorgängern und seiner Vorgängerin unterscheiden wird, hat er der AZ verraten.