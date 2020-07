Doch besonders in der Spielzeit 2019/20 hat er andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Die Bayern-Amateure überzeugten mit kreativem Offensivfußball, schossen in der 3. Liga 76 Tore und damit die meisten. Nebenbei schafften es Chris Richards, Leon Dajaku, Sarpreet Singh, Oliver Batista Meier und Jamal Musiala, also Spieler aus Hoeneß’ Team, ihre Bundesliga-Debüts in der Ersten Mannschaft zu geben.