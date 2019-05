CSU-Chef Markus Söder sagte am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München, die CSU in Bayern habe wieder zugelegt, eine "Trendumkehr" erreicht. Aus Bayern stammen zudem künftig drei Abgeordnete der AfD, jeweils zwei von SPD und Grünen sowie jeweils einer von Freien Wählern und ÖDP.