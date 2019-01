Thomas Müller konnte als Stürmer nicht überzeugen

Ein Spieler, der in der Vergangenheit bereits immer wieder die Position in der Sturmspitze bekleidet hat, ist Thomas Müller. Wirklich überzeugen konnte der 29-Jährige dort allerdings weder in der Nationalmannschaft noch im Verein. Der Weltmeister von 2014 fühlt sich in der Rolle als Raumdeuter hinter der Spitze deutlich wohler als an vorderster Front. Auch deshalb entschieden sich die Bayern im Januar 2018, in Wagner einen klassischen Stoßstürmer als Back-Up für Lewandowski zu verpflichten.