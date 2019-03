FC Bayern gegen Wolfsburg "vielleicht mit der gleichen Mannschaft"

Das taten die Bayern eigentlich schon vor Löws Besuch zuletzt bei der 5:1-Gala bei Borussia Mönchengladbach. Auch Müller durfte nach vier Spielen ohne Startelfeinsatz dabei mal wieder von Beginn an ran – und machte nicht nur mit seinem Tor auf sich aufmerksam. "Wenn Thomas so wie gegen Gladbach spielt, das war klasse, müssen wir gar nicht über ihn diskutieren", sagte Kovac und kündigte an, am Samstag (15.30 Uhr im AZ-Liveticker und bei Sky) gegen Wolfsburg "vielleicht mit der gleichen Mannschaft" zu spielen. Am Mittwoch im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Liverpool (21 Uhr im AZ-Liveticker und bei Sky) wird er Müller aber wie beim 0:0 im Hinspiel aufgrund einer Rotsperre ersetzen müssen.