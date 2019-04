Sascha Mölders (29 Spiele, 6 Tore): Ein Mentalitäts- oder Motivationsproblem hat Sechzigs Stoßstürmer Nummer eins sicherlich nicht. Der 34-jährige Oldie geht in dieser Hinsicht stets voran, aber: Er ist mittlerweile schon seit sechs Spielen ohne Erfolgserlebnis. "Wir hatten auch ein paar Gelegenheiten, machen aber das Tor nicht", erkannte er über die einmal mehr ausbaufähige Chancenverwertung. Er liegt bislang bei sechs Treffern. Bierofka weigert sich zwar, ihn (ausschließlich) an Toren zu messen, doch schaden würde es 1860 nicht, würde Mölders in den restlichen Saisonspielen seinem Kernjob nachkommen. In Halle wird’s nix: Mölders sitzt eine Gelb-Sperre ab.