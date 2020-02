Der gebürtige Münsteraner, der den Großteil seiner Kindheit in Berlin verbrachte, lebt heute in Potsdam. Dort setzt er sich für eine Vielzahl wohltätiger Zwecke ein, die Entwicklung seines Wohnorts liegt dem Moderator am Herzen. Bereits seit seinen frühen Berufsjahren verwendet Jauch einen Teil seines Einkommens für die Instandhaltung unterschiedlicher Orte in Potsdam, wie dem Fortunaportal am Potsdamer Stadtschloss. Für den Wiederaufbau spendete Jauch mehrere Millionen Euro.