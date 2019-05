München - Die Reise beginnt in den Tiefen des Weltalls, führt vorbei an Sternen und Sonnen, Planeten und Kometen. Langsam kommt auf der gewaltigen Kuppel des Planetariums im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg die Erde in Sicht. Bald lassen sich Ozeane von Kontinenten unterscheiden. Schließlich zeigt sich, erkennbar am italienischen Stiefel, Europa. Dann steht die Erde am künstlichen Firmament still. Und darunter erscheint: Martin Schulz (63).