Zugleich hebt Matthäus Müllers Auftritte in dieser Saison hervor, speziell seit dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Flick. "Thomas ist in einer überragenden Form, in einer Weltklasse-Form. Ich glaube sogar, er war noch nie in seiner Karriere so stark wie jetzt", erklärt Matthäus: "Die Position, die er bei Bayern spielen darf, passt perfekt zu ihm. Im System von Flick ist er nicht wegzudenken und sehr wichtig mit seinen Toren und Vorlagen."

Interessant: Für Matthäus liegt ein Erfolgsgeheimnis der Flick-Bayern gerade darin, dass der Trainer "die Weltmeister von 2014 hinter sich gebracht hat. Und die zahlen es mit Leistung zurück."

In der Tat: Müller, Boateng und auch Torhüter Manuel Neuer (34) agieren seit Wochen auf Spitzenniveau. Doch bei Löw ist nur noch Neuer erwünscht. Matthäus jedenfalls ist voll des Lobes für die Entwicklung bei seinem Ex-Klub: "Der FC Bayern ist gerade extrem gut drauf, das ist fast schon beängstigend. In dieser Form sind nicht nur die Mannschaften in der Bundesliga chancenlos, auch international kann da kaum jemand mithalten. Bayern ist das Aushängeschild der Liga. Und ich glaube, dass die europäischen Rivalen gerade nicht nur Respekt vor Bayern haben, sondern Angst."

